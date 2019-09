Lákají turisty z Thajska na méně vytížené destinace

Turistika je odvětvím, kde můžeme nabídnout hodně. Záleží také na tom, aby v místě návštěvy bylo též dostatečné zázemí, nejen výlet na památku, ale také infrastruktura. To se v řadě případů nedaří, sice uvidíte hezký objekt, ale třeba pohostinství vázne. Některé destinace zase praskají ve švech - jak města, tak i hory.

„Thajští turisté představují pro naši ekonomiku skvělý potenciál. Průměrná hodnota nákupů Thajců během jejich pobytu v ČR se podle společnosti Global Blue pohybuje kolem dvaceti tisíc korun. To je řadí mezi top 10 národů s nejvyšší útratou v Česku, přičemž mezi asijskými turisty jsou co do výše útraty na špici,“ uvedl Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism.