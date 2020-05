Kroměřížské dopravní hřiště zahajuje provoz

Otevřeno bude od pondělí do pátku vždy od 9 do 12 a od 15 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin a v neděli od 15 do 18 hodin. Návštěvníci – děti i dospělí – musí respektovat provozní řád dopravního hřiště a důležitou informací je, že pracovníci dopravního hřiště nemají odpovědnost za děti pohybující se v areálu. V případě nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno.