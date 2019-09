Klatovský Pavilon skla navštěvuje celý svět, říká kurátorka Jitka Lněničková

Zájem byl opravdu velký. Pro nás je vždy úplně nejkrásnější, když jsou lidé spokojení. A tady jsou děti spokojené, rodiče jsou spokojení. Všichni si udělali nějaké krásné věci, ještě se podívali, jak se fouká a tvaruje sklo. Bylo to vylepšené o to, že se mohli koukat, jak se tvoří původní designy a umělecká díla, protože my jsme tuto akci připravili ve spolupráci se studenty a pedagogy Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Prahy z Ateliéru skla Ronyho Plesla, jejichž práce jsou letos v létě v pavilonu k vidění. A studenti připravili zcela nové a invenční návrhy inspirované klatovským karafiátem.