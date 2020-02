Klatovská Galerie U Bílého jednorožce zve na komentovanou přednášku výstavy Vladimíra Levory

„Umělec je znám v Plzeňském kraji jako zakladatel Okresní galerie na zámku Klenová. Jeho dílo bylo většinou vystavováno s výtvarníky Plzeňska. Poslední velkou výstavu měl ještě za svého života v roce 1991 v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech. Na současné výstavě je představeno jeho malířské dílo. Vystavujeme zde průřez malířovy tvorby od 40. let do konce 90. let. Převažují krajinomalby Pošumaví. Kromě olejů na plátně jsou vystaveny i velmi pěkné akvarely na papíře. Prohlédnout si dále lze portréty, hlavně rodinných příslušníků a přátel. K vidění jsou i výjevy z městského života, trhu, rušných ulic, či květinová zátiší. V závěru života v cyklu Vzpomínky zachytil Vladimír Levora výjevy z války,” informoval Mgr. Michal Lazorčík.