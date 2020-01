Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky odstartoval, koledníci vyrazili do ulic

I na Šumavě už chodí koledníci do měst i okolních vesnic a přináší lidem dobro a požehnání.

„Peníze, které se podaří vybrat, půjdou na projekty klatovské charity. Z celkové částky se zpět do Klatov vrátí 65 procent. V loňském roce jsme nejvíce peněz dali do Domova pokojného stáří a letos půjdou do Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Zbylá částka bude rozdělena na ostatní služby," prozradila ředitelka klatovské charity Lucie Švehlová.