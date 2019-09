Jihočeští kováci postavili do svého čela Jana Janouška, předsedu odborů Motor Jikov

Janoušek ve funkci nahradil Jana Švece, který v srpnu na funkci jihočeského zmocněnce nejsilnějšího tuzemského odborového svazu rezignoval v souvislosti s odchodem do starobního důchodu.

Sedmapadesátiletý Jan Janoušek, vyučený obráběč kovů a absolvent Střední průmyslové školy strojní v Českých Budějovicích, spojil svůj celý dosavadní profesní život s jedinou firmou. V českobudějovickém Motoru Jikov prošel celou řadou pozic, od obsluhy obráběcích strojů přes seřizovače CNC strojů až po manažera pro techniku. Do OS KOVO vstoupil v roce 1979 a dlouho zde působil jako místopředseda základní odborové organizace. Od roku 2013 je jejím předsedou.

Jan Švec kandidaturu svého nástupce otevřeně podpořil. „Našlo by se určitě pár dalších jmen. Honza Janoušek je však nejen velmi zkušeným odborářem, ale je i přijatelným člověkem pro většinu základních organizací v regionu,“ konstatoval v této souvislosti Švec.

Jan Švec, který působil jako jihočeský zmocněnec OS KOVO do 30. srpna, si za takřka 30 let své praxe získal značné renomé a respekt jako velmi ostrý, ale současně solidní a důvěryhodný vyjednavač s bohatou domácí i zahraniční zkušeností. „Nahradit jej pro nás bude rozhodně velkým závazkem i výzvou,“ poznamenal Profant, jenž vedle své nové funkce v čele odborářů v Groz-Beckert, Kern-Liebers a Prym, bude jihočeské kováky zastupovat také jako nový člen celorepublikové Rady OS KOVO.

Čtyřiatřicetiletý Marek Profant, absolvent Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Lidická v Českých Budějovicích nastoupil do společnosti Groz-Beckert Czech v roce 2004 jako obráběč kovů. Do OS KOVO vstoupil v roce 2007 a působil zde jako úsekový důvěrník. V roce 2016 byl zvolen do Výboru základní organizace OS KOVO při Groz-Beckert Czech. O rok později absolvoval akademii Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a stal se zástupcem mladých odborářů za Krajské sdružení OS KOVO Jihočeského kraje. Letos byl zvolen předsedou ZO OS KOVO při Groz-Beckert Czech, zastupující také odboráře ve společnostech Kern-Liebers CR a Prym Consumer CZ.