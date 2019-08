Inspirační výstava pro cestovatele v nádražní hale

Panely s vyobrazeními opravovaných či již zrekonstruovaných památek se v hale nádraží v Praze na Smíchově objevují několik let. Putovní výstava, která u fotografií s českým a anglickým textem ukazuje, co se v poslední době podařilo zachránit. Že je to výsledek předchozí devastace a lhostejnost je jasné.