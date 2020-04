Farmářské trhy ve Frýdku-Místku startují 7. května v omezeném režimu

„Původně jsme chtěli farmářské trhy v květnu zcela zrušit. I poté, co vláda jejich pořádání povolila, a to za přísných bezpečnostních opatření, jsme s jejich pořádáním váhali. Nicméně v návaznosti na žádosti prodejců, zejména sazenic zeleniny, letniček nebo okrasných a ovocných stromků, jsme se nakonec rozhodli trhy uspořádat. Byla by škoda, kdyby prodejci museli své výpěstky vyhodit, protože by neměli možnost je prodat. Jejich práce by tak přišla vniveč a zklamaní by byli i zákazníci, kteří jsou již léta zvyklí v květnu na trzích kupovat květiny a sazenice na své zahrady a balkóny,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček s tím, že na náměstí bude jen 7 prodejců, oproti šedesáti za běžného stavu.