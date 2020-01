Dvě nové knihy yourchance křtila farářka Martina Viktorie Kopecká a režisér a herec Jiří Mádl

Spokojené čtenáře a šťastný let knížce Hejno bílých vran popřál herec a režisér Jiří Mádl. Došlo i na krátké představení ArteFondu, který pro něho yourchance spravuje. „Díky nim by český filmový a divadelní svět získal osobnosti se zajímavou životní zkušeností, kterou by mohli přetavit do jedinečného uměleckého projevu.“