Dům kultury v Kroměříži připravil na Velkém náměstí letní sérii promenádních koncertů

Čtvrtek 16. července vystoupí na Velkém náměstí v Kroměříži místní jazzová kapela Jazz Qurtet KM . "Quartet" ve složení basa, bicí, tenor saxofon, piano, kytara, zpěv, hraje již několik let tradiční i soudobou jazzovou muziku ve stylu "voicings" (snaha o větší barvitost a tenzi akordů). V minulosti skupina doprovázela například Laďu Kerndla, Petra Lipu, Gábi Kočí, Emu Emingerovou, také hráli s "bromovci" Güntrem Kočím, Lazarem Cruzem nebo Jaromírem Hniličkou.

Ve čtvrtek 23. července zahraje zlínská bluesgrassová kapela Podjezd. Ta svůj důraz na akustická vystoupení ozvláštňuje různorodými nástroji jako mandolína, foukací harmonika, banjo nebo irská píšťala. Jak sama kapela o sobě říká, „zrod kapely se datuje do roku 1992 a od té doby proběhlo hodně zkoušení, hraní, cestování, večírků a jiných podobných událostí a do dneška nás to nepřestalo bavit...”