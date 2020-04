Další tendr stavby lávky přes Labe odstartoval v Hradci Králové

Ještě na jaře by tak mohlo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele lávky. Samotná stavba bude moci začít až na podzim příštího roku, jelikož do té doby bude v lokalitě Aldis pracovat stavební firma na dokončení budovy ČSOB. Do konce prázdnin také dojde ke zbourání jedné ze dvou teras, která brání dostavbě budovy ČSOB, za cenu 3,4 milionu korun bez DPH.

„Ačkoliv se jedná již o čtvrtou soutěž na zhotovitele, který postaví lávku přes Labe, neradi bychom od tohoto projektu upouštěli. V minulých případech nám situaci komplikovaly příliš vysoké cenové nabídky, čemuž bychom nyní chtěli předejít, proto jsme se rozhodli předpokládanou cenu zatím nezveřejňovat,“ uvedl primátor města Alexandr Hrabálek.

Zastupitelé v pondělí na svém zasedání schválili zadávací podmínky. Zahájení stavby je ale podmíněné žádostí o změnu stavby před jejím dokončením. „V polovině března jsme podali tuto žádost se všemi přílohami na stavební úřad, což zároveň znamená, že jsme splnili termín, ke kterému jsme se zavázali v dodatku ke smlouvám s ČSOB. Do konce května pak musíme získat pravomocné rozhodnutí, poté bude možné v celém procesu plynule pokračovat,“ doplnil náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha.

K vypsání výběrového řízení by pak mohlo dojít ke konci května nebo v průběhu června. S výstavbou lávky však bude moci vysoutěžený zhotovitel začít až na podzim příštího roku. „Společnost ČSOB bude na staveništi pracovat nejpozději do konce září 2021, do té doby bude moci vysoutěžená stavební firma na lávku řešit objednávky stavebních prvků a další dodávky,“ vysvětlil náměstek Bláha.