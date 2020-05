COVID-19 na jihu Čech v pondělí 4. května: Už šestý den v řadě žádný nový případ, 119 uzdravených

„Chtěla bych se zastat kolegů policistů a zdravotníků sloužících na hraničních přechodech. Jsme kraj, který pro servis přeshraničním pracovníkům dělá maximum. Provozujeme informační linku, podařilo se zřídit odběrové místo přímo na hranicích. Přesto se policisté i zdravotnický personál, a byla jsem toho na hranicích svědkem, setkávají i s urážkami. Jenom pro to, že dělají svou práci. Nemyslím, že by jakkoliv složitá situace, kterou jsme nezavinili, dávala komukoliv právo chovat se k druhým nevybíravě. Mohu zodpovědně prohlásit, že jsme to byli my v Jihočeském kraji, kdo vyvinul maximální úsilí směrem k centrálním orgánům, aby situace přeshraničních pracovníků byla co nejrychleji a smysluplně dořešena. To, jak se někteří chovají, je mi lidsky líto," zdůraznila ředitelka KHS Kotrbová.