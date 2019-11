Brněnský festival otevřel brány, na své si přijdou sportovní nadšenci i tanečníci

Mezi ostřílené matadorky na LIfe! patří nejznámější česká cvičitelka Hanka Kynychová, která letos dorazila již pošesté a rozhodně ji tato podpora zdravého sportování stále baví. „Organizátoři se nás snaží přiblížit dětem trochu jiným způsobem, stále se to posunuje. Myslím, že vždy je to něčím ozvláštněné,“ pochválila organizaci festivalu oblíbená cvičitelka.

Velký obdiv sklidil motokrosař Libor Podmol, který se stále ještě zotavuje z velice vážného úrazu. „Snažím se zpátky dostat do formy a myslím si, že je to skvělá příležitost objevit se v Brně na festivalu, kde jsou nové produkty, sporty nebo věci, které by mě mohly bavit a mohly by mi pomoct se dostat zpátky do formy.” Školáci ho vítali velkým potleskem, ale samozřejmě nejen jeho.