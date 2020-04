Brněnské nákupní centrum a jeho nájemce pomáhají městu zvládat pandemii

„Původně jsme u IKEA na běžné komerční bázi poptávali dodávku postelí do záložní nemocnice v areálu brněnského výstaviště, která by měla fungovat v případě, že by kapacity běžných nemocnic nedostačovaly a pacienty s nemocí covid-19 by nebylo kde hospitalizovat, postupně se k jednání přidalo i vedení obchodního centra AVION,“ popsala vznik spolupráce primátorka města Brna Markéta Vaňková.