Boj s koronavirem přináší každý den nová opatření

Od pondělí 16. března jsou omezeny některé služby se zavedením preventivních opatření v zájmu ochrany zdraví zákazníků, ale i vlastních zaměstnanců. Protože boj s koronavirem stále více likviduje ráz běžného života, je o to více potřeba zdravých pracovníků, aby se udržela existence potřebných služeb.

Z tohoto důvodu bude zákaznické centrum otevřeno pouze v pondělí a ve středu, vždy od 13 do 16 hodin pro vyřízení nutných a neodkladných záležitostí - vyzvednutí balíčků PPL, Zásilkovny nebo v případech úmrtí vyřízení souhlasu s uložením do hrobu. Nejsou vyřizovány požadavky, které mohou počkat, např. se nevydávají pytle na odpad. Další potřebné dotazy by měli zákazníci vyřizovat telefonicky nebo e-mailem.