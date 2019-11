Vánoční sezóna byla zahájena, Santa opět otevřel svůj dům v rodném Laponsku

Santa Claus je společně se svými elfy před Vánocemi velmi zaneprázdněný. Každý den mu do království přichází kolem 30 000 dopisů od dětí z celého světa, kteří v nich posílají svá přání. Mezi samotnými návštěvníky vesnice přitom v posledních letech převažují turisté z Asie, kteří touží Santu vidět ještě předtím, než se se svými soby vydá 23. prosince na cestu kolem světa.

O letošním slavnostním otevření, které proběhlo v neděli 10. listopadu, také Santa promluvil k lidem se svým poselstvím: „Kdo slibuje, že od nynějška bude lepší? Představte si, co všechno by se s tou dobrotou dalo dělat. Vánoce by měly být radostným obdobím plným lásky, sdílení a laskavosti. Mějte proto na mysli, že zlá slova mohou s každým otřást stejně jako silné arktické větry. Snažme se proto, přijmout Vánoce s tolerancí a dobrou vůlí.”