Vánoční muž s Ježíškem mají v Německu po roce opět plno práce

Weihnachtsmann (Vánoční muž) a jeho konkurent Christkind (Ježíšek) mají v Německu po roční pauze opět plno práce, začali totiž vyřizovat dopisy dětí s přáními vánočních dárků. Vánoční pošta má v Německu tradici od 60. let 20. století. Odpovědi dvojice vánočních postav posílá i dětem do zahraničí, tedy i do Česka.