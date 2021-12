V Českých Budějovicích zrušili adventní trhy, pořádají vánoční veletrh

I v Metropolu zaplatili trhovci za stánky nájem. „Že bychom z toho byli úplně nadšení, tak to samozřejmě nejsme. Vítáme tu iniciativu, ale je to na poslední chvíli a lidé o tom tolik neví. My tu máme dvanáct tisíc za nájem a ani nevíme, jestli to zaplatíme,“ vysvětlovala Právu Tereza Prášková, která v Metropolu prodává ručně vázané diáře a její matka hned vedle keramiku.