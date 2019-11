Tradiční linecké cukroví podle receptu z rodinného cukrářství

Na propojení všech surovin se pak do těsta přidává i vajíčko. Mnoho kuchařek přidává do lineckého také vanilkový lusk.

Vychlazené těsto vyndejte, vyválejte a vykrajovátkem či malou skleničkou si připravte sudý počet koleček, do jedné poloviny můžete vykrájet otvor.

Těsto zabalte do fólie a dejte do ledničky vychladit alespoň na 3 hodiny.

Všechny ingredience propracujte do hladkého těsta.

Do misky rozbijte vajíčka, smíchejte a přidejte do mísy s těstem.

Do mísy prosejte mouku a smíchejte ji s moučkovým cukrem.

Kořeny jednoho z nejtradičnějších českých vánočních druhů cukroví leží v rakouském Linzi, odkud také pochází název lineckého cukroví. To však překvapivé v Linzi neznají, jejich variantou jsou Linzer Augen, které jsou oproti české verzi o něco větší. Obojí vychází z lineckého těsta, první zapsané recepty zákusků z lineckého těsta pocházejí už z poloviny 17. století.

Za dob Rakouska-Uherska se popularita cukroví z lineckého těsta rozšířila do všech zemí tehdejší monarchie, a skončilo tak i na českých stolech. Nebyli by to však Češi, aby si přípravu neupravili podle sebe, a tím na svět přišlo dodnes oblíbené vánoční cukroví.