Tipy na udržitelné vánoční dárky

Pokud člověk vidí, že obaly jsou z recyklovaných materiálů, je to fajn, ale neznamená to, že je daný výrobek ekologický. Recyklace je jednoduše jen jedna fáze života výrobku. V konečném důsledku tedy asi neexistuje žádný 100% ekologický výrobek, přestože z pohledu udržitelnosti svůj smysl má.

Při výběru dárků tak z pohledu udržitelnosti myslete na to, aby se jednalo o věci trvanlivé, které vydrží dlouho a které obdarovaný skutečně potřebuje a i na maximum využije.

Strategická desková hra Terra Futura – přenáší hráče do budoucnosti, kde budují svá města a průmysl a snaží se dosáhnout co největší balance mezi produkcí a udržitelností, Albi 543 Kč

Be nice Eko blok Zelená je nová černá – pro všechny milovníky naší planety. Jeho desky jsou vyrobené z papíru z luční trávy, vnitřní stránky bloku jsou pak z recyklovaného papíru. Dodáváno v dárkovém balení, benice-shop.cz 350 Kč

KoMo Fidibus Medium - Mlýnek na obilí, 8960 Kč; Endles by Econea Znovupoužitelné tyčinky do uší a na make-up, 189 Kč; Re-Sack 3pack - balíček sáčků na ovoce, zeleninu a pečivo, 259 Kč; Lamazuna Dárková sada pro zero waste holení - strojek, žiletky a holicí mýdlo, 1470 Kč; Tierra Verde Sada kapes na uchovávání zeleniny (3 ks), 995 Kč; Equa Skleněná lahev (0,55 l) - Broskvový strom - z odolného borosilikátového skla, 539 Kč. Vše econea.cz