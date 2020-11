Sovu uvězněnou ve vánočním stromě pro New York vypustili zpět do přírody

Při stavění vánočního stromu v manhattanském Rockefellerově centru v americkém New Yorku našli ve stromě uvězněnou malou sovu - sýce amerického, který byl značně vyhladověn. Ochránci přírody ho tak převezli do centra pro zraněná zvířata v Hudson Valley, odkud byl po deseti dnech vypuštěn zpět do přírody.