Slavnostní rozsvícení vánočních stromů v New Yorku a Washingtonu

Letos opět proběhlo tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu před Rockefellerovým centrem v americkém New Yorku a ve Washingtonu u Kapitolu. Lidé to uvítali s nadšením, protože v loňském roce kvůli pandemii koronaviru o to přišli.