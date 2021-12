Andělský strom zajišťuje vánoční dárky pro děti vězňů. V Česku jich je přes 30 tisíc

„Děti si své rodiče nevybírají. To, že se rodič dostane do výkonu trestu odnětí svobody, s dětmi prakticky nesouvisí, ony za to nemohou. Ale postihuje je to vlastně nejvíc,“ uvádí Veronika Háková, zástupkyně ředitele mladoboleslavského dětského domova, kde v současné chvíli žije 22 dětí. Rodiče ve vězení má 8 z nich.