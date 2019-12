Paul McCartney natočil vánoční album, které nelze koupit

„Před pár lety jsem si říkal, že dobré vánoční desky moc nejsou... tak jsem během let párkrát zašel do studia a jednu natočil,“ řekl BBC zakládající člen Beatles a dodnes neuvěřitelně úspěšný sólový autor a interpret.

Albem potěšil rodinu, ale vydat ho prý nikdy nechtěl. „Dětem se to líbí, poslouchají to léta, no a teď se těmi koledami nakazila i vnoučata,“ usmívá se McCartney, který má pět dětí a osm vnoučat.