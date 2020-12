Nejznámější koledy a vánoční písničky

Termín koleda se v českém jazyce používá už hodně dlouho. První dochované písemné záznamy, které to dokládají, pocházejí z roku 1462.

Koledou se rozuměla nejen píseň, kterou naši předkové zpívali především na oslavu narození Ježíše Krista, ale také přání jen toho nejlepšího v nadcházejícím roce. Stejné slovo označovalo také nadílku, kterou byl koledník následně po zpěvu obdarován a kterou si odnášel.

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas

Koho by nevrátily do dětských let maminčiny písničky, Vánoce a sníh. Jedna z nejznámějších melodií k Vánocům patří neodmyslitelně nejen u nás. V anglicky mluvícím světě narazíte na píseň Jingle Bells z 19. století.

Nesem vám noviny

Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. Píseň skupiny Moravanka se v 90. letech zařadila do repertoáru k českým vánočním stromečkům.

Narodil se Kristus Pán

Z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Text si zpívali již v 15. století husité. A kdo by si nevzpomněl, jak tuto tradiční píseň podal Jiří Kodet ve filmu Pelíšky.

Vánoce, Vánoce přicházejí

Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost. Říká táta, vždy když chvátá na pohotovost. Píseň ze 60. let nebyla po chuti totalitnímu režimu. Svěží a svižné tempo, v němž píseň karikuje negativní vlastnosti členů rodiny, se přiřadilo k českým Vánocům. Zpívejme, přátelé.

Půjdem spolu do Betléma

Zpět k pomalejší písničce. Při kolébání Ježíška se nespěchá.

Tichá noc

Píseň přesahuje hranice. U německy hovořících sousedů ji rozpoznáte jako Stille Nacht, s anglicky mluvícími lidmi si zazpíváte Silent Night. Franz Xaver Gruber ji složil k textu Josepha Mohra v roce 1818 v Oberndorfu nedaleko Salcburku. V roce 2011 ji UNESCO zařadilo mezi nehmotné kulturní dědictví.

Štědrej večer nastal

Lidová písnička, kterou si snadno zapamatují i ti nejmenší. Celou si ji můžete poslechnout v přiloženém videu od času 3:04.

Chtíc, aby spal

Barokní píseň Adama Michny z Otradovic se stala jedním z jeho nejznámějších děl. Zlidověla a na stejnou melodii vzniklo nespočet parafrází.

Pásli ovce valaši

Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Další lidová písnička, pochází z Valašska.

Koleda, koleda Štěpáne

Vánoční koleda, která i připomene, ať dáváte pozor. A neupadnete na ledu jako Štěpán. Obdarujte každého koledníka, aby vám neotloukl všechny hrnce.

Tradiční písně v angličtině

Do českého prostředí pronikají melodie ze zahraničí a kdo alespoň trochu ovládá angličtinu, jistě už alespoň některé vánoční písničky zaznamenal. Žádné vánoční oslavy se neobjedou bez We Wish You a Merry Christmas (Přejeme vám veselé Vánoce)

Pevnou součástí Vánoc jsou i písně Last Christmas od britského dua Wham! a zejména All I Want for Christmas Is You od Mariah Careyové, jejíž písnička patří mezi nejprodávanější a nejposlouchanější na světě. Drží za ni několik ocenění v Guinnessově knize rekordů.

S písní 12 Days of Christmas (Dvanáct dní vánočních) si připomeňte vánoční období. Anglikánské společenství či luteránství označuje oslavovanou dobu jako Dvanáct svátků vánočních – od 25. prosince do 5. ledna. V západním křesťanství se slaví až do Tří králů (6. ledna), pokud připadají na neděli, nebo do první neděle po Třech králích.