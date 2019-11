Matouš Ruml pravidelně odjížděl na Vánoce do zahraničí, děti to zatrhly

„Děti jsou nadšené, my pohádky milujeme. Když mají možnost koukat se na pohádku, kde hraje táta, tak je to pro ně samozřejmě svátek. Jsem zvědavý, co budou říkat, pro mě jsou asi nejdůležitější zpětnou vazbou,“ prozradil herec, který zatím veškerý svůj čas věnuje trénování v taneční soutěži.

Přípravy na Vánoce tak zatím rozhodně neřeší a je dost možné, že vše nechá na manželce Tereze.

„Se StarDance to moc nestíhám. Jsem zvědavý, jak to dopadne, jestli to bude na poslední chvíli, nebo přes internet, nevím,“ řekl Matouš, který je trojnásobný táta.

Přestože už si s rodinou užívá poslední roky svátky na sněhu, v minulosti prý pravidelně opouštěli republiku.