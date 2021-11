Mariah Carey má po 27 letech další vánoční hit

Když v roce 1994 skládala Mariah Carey vánoční píseň All I Want For Christmas, neměla vůbec tušení, kolik let bude tato písnička lámat vánoční hitparády po celém světě. Ne náhodou jí jen tato jediná písnička i tolik let od jejího vzniku vydělává každým rokem více než 10 milionů dolarů. Letošním vánočním hitem chce ale zabodovat ještě víc.