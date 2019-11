Kdo je nejlevnější? Po Xboxu výrazně zlevnily před Vánocemi také PlayStationy

Skoro se chce říci, že společnost Sony drží krok s konkurenčním Microsoftem. Krátce poté, co se fanoušci dočkali několikatisícové slevy na špičkový Xbox One X, totiž s vlastní nabídkou přispěchal také japonský elektronický gigant. Ten zlevnil v tuzemských obchodech svůj nejvýkonnější PlayStation 4Pro, ale zároveň také odlehčený model PlayStation 4 Slim. Vyplývá to z informací nákupního rádce Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz.