Herečka Eva Čížkovská: Vánoce nejsou o tom, za kolik nakupujeme dárky

„Pro mě jsou Vánoce rodina. Doma, neláká mě nikam jezdit, žádné zahraniční dovolené. Já to mám ráda po staru,“ říká herečka.

„Děláme si radost celoročně. Myslím si, že my jsme letos udělali radost dětem takovým velmi osobním dárkem, který nebudu ventilovat, takže to vidím tak, že letos budou dárky poskromnu.“

A co by si ona sama přála najít pod vánočním stromkem? „Chci se sejít s rodinou a mít rodinu zdravou. Vánoce nejsou o tom, za kolik dárky nakupujeme. O penězích to není,“ uzavírá.