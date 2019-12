Gabriela Partyšová po Vánocích odletí za teplem, poslední dny v roce stráví v Dubaji

Dovolená v zahraničí bude také jedním z dárků, které sobě a synovi nadělí. „Říká se, že dárky nosí Ježíšek, ale můj syn ve dvanácti už na Ježíška nevěří. Ví, že to mamka kupuje. Nejraději dávám dárky zážitkové, to znamená, že jsme si letos nadělili, že hned po Vánocích odlétáme do tepla a budeme i Silvestr trávit v Dubaji,“ svěřila se moderátorka, kterou jsme potkali na nákupech v pražském Slovanském domě.

„Samozřejmě hlavně děti dostanou i něco takového, na co si mohou sáhnout, my tomu říkáme hmota. Takže něco z té hmoty taky dostanou a Kristiánek pravděpodobně nějaké oblečení, protože to je prostě už puberťák,“ řekla Gabriela, která vánoční období miluje.

„Já mám Vánoce strašně ráda a musím říct, že mě dojímají a snažím se tu atmosféru i doma udělat. Dívám se po krásných ozdobách, věnci a všem, co patří k Vánocům,“ řekla moderátorka Snídaně s Novou s tím, že to nebude poprvé, kdy bude na svátky v teple.