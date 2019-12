EET platí i pro prodej stromků a na vánočních trzích

„Pokud podnikatel provozuje činnost v oboru maloobchodu nebo velkoobchodu, pak eviduje již od března 2017 – týká se i stánkového prodeje a trhů. Pokud však tito obchodníci prodávají vlastní výrobky, například farmář vlastní produkci na trhu, výrobce si otevře podnikovou prodejnu, pak se do evidence tržeb se zapojí až v poslední fázi, která nabíhá od května 2020,” řekla na dotaz Novinek mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.

V zákoně o EET stojí, že z evidence jsou vyloučeny „tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšného poplatníka” do nejvýše 300 tisíc ročně. Tato výjimka platí ale jen pro konkrétní vyjmenované případy, například spolky, nikoli pro běžné obchodníky.

EET také neplatí pro příjmy z příležitostné činnosti, jako je třeba prodej přebytků ze zahrádek. To se ale typických stánkařů a prodejců stromečků netýká.

Určitou úlevu pro menší prodejce přináší již schválená novela zákona o EET, která podnikatelům s hotovostními tržbami do 600 000 korun nově umožní evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek.

Na druhou stranu má výjimku z EET předvánoční prodej ryb v období od 18. prosince do 24. prosince. Tato výjimka zůstává zachovaná i do dalších let.