Co pod stromeček vášnivým rybářům? Z těchto dárků bude mít radost každý z nich

Co Čech to muzikant, říkalo se kdysi. Dnes by spíš mohlo platit co Čech, to rybář. I když to neplatí zcela, najdeme u nás přes 238 tisíc registrovaných rybářů, což je na malou zemi úctyhodné číslo. Pokud i vy máte mezi svými příbuznými někoho, pro koho je rybolov koníčkem nebo i vášní, tyhle tipy na vánoční dárky vám jistě přijdou vhod.