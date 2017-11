Výroba dvou druhů cukroví, které si pro Novinky připravil cukrář hotelu Four Seasons Tomáš Dražský, se vzájemně doplňuje. První si napečete pamlsky ze sněhového těsta a ty, co se vám nepovedly, snadno zužitkujete na další cukroví. Tím jsou nepečené pomerančové kuličky, jejichž recept cukrář osobně vymyslel: “Chtěl jsem, aby výroba sněhových pusinek i nepečených kuliček byla snadná a také zábavná, aby maminky mohly do pečení zapojit i děti."

Plechy plné upečeného sněhového cukroví

FOTO: Novinky

Sněhové cukroví (cca 3 - 4 plechy)

Doba přípravy: 30 minut plus 2 hodiny pečení bílky

125 gramů

cukr krystal

125 gramů

bramborový škrob

15 gramů

moučkový cukr

100 gramů



Postup

Šlehejte bílky ve šlehači na středním rychlostním stupni a postupně k nim přidávejte krystalový cukr. Asi po 15 minutách až bude hmota dostatečně našlehaná, ručně do ní vmíchejte moučkový cukr. Sníh dejte do cukrářského sáčku na zdobení a s jeho pomocí vymodelujte na plechu s pečícím papírem cukroví různých tvarů. Fantazii se při výrobě obrazců meze nekladou. Jakmile bude cukroví vytvořené, pečte ho v troubě 2 hodiny na 95 °C nebo ho nechte přes noc vysušit, tak aby ztvrdlo. Na závěr můžete vaše sněhové výtvory namočit v čokoládě anebo je použít jako dekoraci.

Video

Nepečené pomerančové kuličky ze sněhového těsta, Novinky.cz

Pomerančové nepečené kuličky ze sněhového těsta (cca 25 kuliček)

Doba přípravy: 20 minut

sněhové cukroví

55 gramů

kůra z pomerančů

2 pomeranče

sekané pistáciové oříšky

25 gramů

rozehřátá mléčná čokoláda

100 gramů

ovocný likér

1 lžička



Postup

Sněhové cukroví nahrubo nasekejte nebo rozdrolte do mísy, přidejte pomerančovou kůru, sekané pistáciové oříšky, rozehřátou čokoládu a ovocný likér. Vše smíchejte dohromady. Ze vzniklé hmoty ručně nebo pomocí dvou lžic vymodelujeme kuličky, které následně obalíme v rozpuštěné čokoládě a sekaných pistáciích. Můžete je ale podle chuti obalit například i ve strouhaném kokosu nebo kakaovém prášku.

Nepečené kuličky a sněhové cukroví

FOTO: Novinky

Tomáš Dražský vám přeje dobrou chuť a zábavu při pečení. Pokud byste rádi ochutnali něco z jeho cukrářských delikates, máte možnost navštívit některý z hotelových salónků. V hotelové restauraci v současné době probíhá rekonstrukce. Znovu bude otevřena pod novým názvem CottoCrudo na začátku března. Vyzkoušet zde budete moci i moderní italské pokrmy.