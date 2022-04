Von der Leyenová po dárcovské akci ohlásila přes 10 mld. eur na pomoc Ukrajincům

Iniciativa Stand Up For Ukraine, spuštěná komisí a kanadskou vládou, přinesla 9,1 miliardy eur včetně jedné miliardy přislíbené EK, miliardovou půjčku pak ještě přidává Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Z peněz přislíbených unijní exekutivou má 400 milionů putovat do zemí „v první linii“ uprchlické vlny z Ukrajiny.