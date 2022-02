Ukrajinská ambasáda v Izraeli šikuje dobrovolníky do boje s Ruskem

Ukrajinská ambasáda v Izraeli v sobotu začala přes svůj účet na sociálních sítích rekrutovat lidi, kteří by odjeli bojovat na Ukrajinu proti ruské armádě. Informoval o tom server The Times of Israel s tím, že výzvu z facebooku ambasáda posléze stáhla.