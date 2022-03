Sněmovna jedná o dočasné ochraně Ukrajinců. Není to růžové, připustil Rakušan

Vyhrocenou debatu se snažil klidnit poslanec STAN Martin Exner. „Postavme se prosím k problému čelem. Řekněme to naše české ‚Wir schaffen das' (To zvládneme),“ řekl za potlesku zástupců koalice.

„V praxi by pobytové oprávnění uprchlíkům mělo být přiznáváno obratem, a to formou víza s dobou platnosti na jeden rok,“ přiblížil Rakušan.

„Bude nás to stát peníze. To je určitě pravda. A nemalé peníze. A bude to trvat snad rok a možná déle,“ řekl Rakušan s odkazem na evropské hodnoty a zdůraznil: „To nejsou žádní ekonomičtí migranti. Oni by sem normálně nešli.“