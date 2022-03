Schvalování ruské invaze trestným činem? Svoboda slova má limity, říká Stříž

Ta dvě ustanovení, která jsme zvolili, byly příklady právě těch norem, které nejsou v praxi příliš běžně používány, judikovány a nejsou veřejně známy jako jiné trestné činy, které jsou běžně stíhány. Asi nemusím občany upozorňovat, že krádež v obchodě je trestná, což každý zřejmě ví. Ale u těchto speciálních skutkových podstat jsme i my sami dovozovali, zda by vůbec mohly být aplikovány. Dospěli jsme k závěru, že ano.

Samozřejmě nebudu malovat nějakou hraniční čáru, to si musí každý ve své hlavě srovnat sám, aby poznal, co je ještě kultivovaným politickým projevem. My nechceme v žádném případě vyvolat dojem, že aktivisticky nastavujeme nějakou hranici mezi svobodou slova a protiprávností takového jednání.

To musí učinit konkrétní orgány činné v trestním řízení, které v dané konkrétní věci, ke které jsou příslušné, to musí posoudit. Občané musí pochopitelně rozumným způsobem zvažovat kultivovaný projev svého politického názoru.

To si myslím, že na tuto situaci úplně nedopadá. Pochopitelně, pokud by to šíření dezinformací v sobě zahrnovalo i jakési veřejné schvalování agrese, mohlo by být podřaditelné pod trestný čin. Ale touto cestou jsme nepřemýšleli a nemá to být obsahem našeho prohlášení.