Sankce na Rusko uvalilo jen 40 zemí

Nehledě na to, jak moc je ruská invaze Ukrajiny pobouřila, mnohé státy mají na Moskvu vazby ještě z dob studené války, anebo se obávají, že by je ekonomická blokáda proti Rusku samotné těžce poškodila ve formě dalšího růstu cen potravin a energií. To by v důsledku mohlo vyhrotit již existující sociální problémy a vést až k politické nestabilitě, dodal magazín.