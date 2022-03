Ruští studenti Masarykovy univerzity odsoudili útok na Ukrajinu. Projevili statečnost, chválí rektor

Za to, co jsme ve videu řekli, nám hrozí 15 až 25 let vězení.

„Pocházím z Ruska, ale už deset let žiji v Evropě. Když Ruská federace zaútočila na Ukrajinu a vyhlásila 24. února válku, hluboce mě to ranilo a zdrtilo. Hned mě v tu chvíli napadlo, že určitě nejsem jediný Rus, který s touto válkou nesouhlasí,“ uvedla žena, která nyní pracuje jako lékařka v České Lípě.

„Za to, co jsme ve videu řekli, nám hrozí 15 až 25 let vězení. Všichni ale věříme, že je velmi důležité, aby zazněl náš názor. Teď musíme ukrajinským lidem nejenom pomáhat, ale musíme i vstát a protestovat. My nejsme ruská vláda a zásadně nesouhlasíme s tím, co dělá,“ uzavřela Gribanovová.