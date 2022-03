Rusko marně shání náhradní díly do letadel, i Čína ho odmítla

Celou věc navíc komplikuje i omezený vzdušný prostor, neboť ruské aerolinky kvůli tomu obtížně hledají místo mimo Rusko, kde by jejich letadla někdo podrobil technické kontrole, uvedla Reuters.

„Samozřejmě by bylo dobré, kdyby Rusko našlo dodavatele a partnery ve třetích zemích, kteří by byli připraveni zajistit stabilní dodávky všech potřebných komponentů. Pokud ale tyto země řeknou, že se bojí sankcí, Rusko by muselo vyhledat zahraniční specialisty a vytvořit systém údržby ve svých továrnách,“ řekl Pantělejev.