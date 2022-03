Praha předala záchranářům na Ukrajině šest vozidel

„Na Ukrajinu zamířila tři terénní SUV Mercedes Benz 280 CDi. V Praze s nimi jezdí lékařské posádky. Dále jsme předali dva repatriační vozy. Říkáme jim 'bydlíky', protože by se v nich klidně dalo bydlet. Tyto vozy jsou koncipované tak, aby sloužily při převozu pacientů na delší vzdálenosti nebo poskytovaly zázemí zdravotníkům při různých akcích. V posledních letech s nimi jezdily po Praze hlavně týmy, které prováděly odběr vzorků pro testování na covid-19," uvedla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

„Šestým a posledním vozem je velkokapacitní speciál Atego. Za těch deset let, co ho máme, bylo Atego snad u všech mimořádných událostí, ať už to byly dopravní nehody, nebo požáry. Poradí si s kdejakým terénem, pamatujeme třeba jak projelo rozoraným polem při autobusové havárii u Horoměřic. Zvládne jistě i troskami pokrytá ukrajinská města. Transportovat se jím dá navíc hned několik pacientů najednou,” dodal Poštová.