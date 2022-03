Potraviny mohou kvůli konfliktu na Ukrajině zdražit až o pětinu

Světové ceny potravin a krmiv se v důsledku konfliktu na Ukrajině mohou zvýšit o osm až 20 procent, což by vedlo k nárůstu podvýživy ve světě. V pátek to uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). V předběžném hodnocení ruské invaze do sousední země organizace konstatovala, že není jasné, zda bude Ukrajina schopna v případě vleklého konfliktu sklízet úrodu.