Polsko: Přerozdělujme uprchlíky uvnitř Unie

„Polsko ještě není připraveno pomoci všem, a proto by naše vláda měla okamžitě zahájit jednání o přerozdělení uprchlíků, jinak hrozí humanitární katastrofa,“ řekl tento týden v rozhovoru pro Gazetu Wyborczu Maciej Duszczyk, přední polský expert, který se již 25 let podílí na zvládání uprchlických krizí ve světě.

„Nemá smysl si neustále namlouvat, že to zvládneme sami, protože to sami nezvládneme. Bez zkušených odborníků a specialistů to nepůjde. Musíme žádat nejen o lékařskou pomoc pro Ukrajince prchající před válkou, zejména pro ženy a děti, ale také o možnost přesunu zájemců do jiných zemí EU,“ řekl Duszczyk.