Pianem a srdcem proti slzám, zimě a zmaru

„Vy nastupujte, tento bus jede do Přemyšlu. Vy čekejte, ustupte prosím, kdo jede do Vratislavi?“ říká voják důrazně, ale zdvořile lidem ve vytvořeném nástupním koridoru.

Jeden autobus přijede, další najíždí, autobusy MHD, auta hasičů. Zkrátka co je po ruce. Situace se zvládá. Jaká ale bude budoucnost, říkají tiše ženy, často i beze slov. Stačí se podívat do jejich očí. Zatím nacházejí teplo a matraci s dekou v už bývalém obchodním centru v nedalekém Přemyšlu. Parkoviště je plné evakuačních autobusů.

„Bude o vás postaráno. V Přemyšlu je humanitární centrum, tam se vyspíte, dostanete jídlo, SIM karty a lékařskou pomoc.“ A ukončuje to provoláním Sláva Ukrajině. Všude blikají modré majáky. „Mnoho žen a dětí, které přijíždějí, jsou hladové, na jídlo ale nemyslí. Bojí se, co bude. Musíme je vybízet, ať se nají. Putují sem i tři čtyři dny. Přitom tady to nekončí, musí dál do Evropy,“ říká polský dobrovolník na menším přechodu Hrebenne.