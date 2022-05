Na Donbase bude vlát pouze ukrajinská vlajka, žádná jiná, prohlásil Zelenskyj

Podle informací tajných služeb, které v sobotu zveřejnilo britské ministerstvo obrany, by se Rusové mohli po dobytí Lymanu v nadcházejících dnech soustředit na překonání řeky Severní Doněc, které by v případě úspěchu znamenalo novou fázi války na Donbasu. Invazním silám by totiž umožnilo postup na Slovjansk a Kramatorsk.