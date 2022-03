Jak řešit válečný stres a jak se „neodpojit“. Čeští psychologové školí mladé kolegy na Ukrajině

„Člověk je pasivní nebo chaoticky aktivní a je třeba ho dostat do módu, kdy převezme kontrolu sám nad sebou,“ přiblížila Bohatá. Studentům ukázali zklidňující techniky. Jindy může pomoci i vyvolání vzpomínek na to, co člověku dříve pomáhalo. „Když si na to lidé vzpomenou, tak si uvědomí, že už leccos zvládli,“ vysvětlila.

„Vybavit by se měli ochrannými prostředky. Může to zabránit větším zraněním, ale je to i ochrana před intenzivními emocemi. Je to jako obléknout si roli krizového interventa, což člověku pomáhá nepropadnout se do pocitu bezmoci a nesplynout s daným člověkem,“ přiblížila některá pravidla expertka.