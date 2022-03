Heger musel vysvětlovat, proč nejel s Fialou do Kyjeva

Slovenský premiér Eduard Heger (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, OLaNO) čelí kritice, že necestoval do Kyjeva společně s premiéry Česka, Polska a Slovinska. „Premiér konzultoval tuto cestu s bezpečnostními složkami, které ji vysloveně nedoporučily,“ uvedl tiskový odbor slovenského premiéra Denníku N. Podle listu příslušné složky Hegerovi cestu do Kyjeva nedoporučily z důvodu bezpečnosti a on souhlasil.