FOTO: Evakuace vojáků z oceláren Azovstal

Ocelárny Azovstal byly po několik týdnů poslední baštou odporu obránců Mariupolu. Po evakuaci civilistů tam zbyli vojáci, kteří přežívali v nuzných podmínkách, často zranění a bez vhodné lékařské péče. Tento týden se jich podle ruského ministerstva obrany vzdalo téměř tisíc. Proruské síly evakuují ukrajinské vojáky do samozvané Doněcké lidové republiky. Zraněné převažejí do nemocnice v Novoazovsku a ty zdravé do vazební věznice v Olenivce.