Chladnokrevný Putin začal spěchat, bude to jeho největší chyba?

Pojar se setkal s prezidenty obou válčících zemí, kromě Putina i s Volodymyrem Zelenským, a říká: „Jisté srovnání tam je, protože oba nejsou příliš vysokého vzrůstu, to je něco, co vás okamžitě napadne.“

Varoval, že pokud by Rusko přestalo dodávat plyn, byl by to po ČR problém: „I když zaplníme všechny zásobníky, tak to není na celou zimu a zejména ne, pokud bude zima studená.“

Na závěr odpovídá Pojar na otázku, zda jsme ve válce: „Já myslím, že Ukrajinci válčí za nás. Do určité míry ve válce jsme, nebo je ta válka velmi blízko. Není to válka, která by se odehrávala tady nebo na území Severoatlantické aliance či Evropské unie, a to je dobře. Je to ale válka, která se nás v mnoha ohledech týká. Ukrajinci bojují také za naši svobodu a naši bezpečnost.”