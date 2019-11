Syrské demokratické síly (SDF)

SDF byly založeny 11. října 2015 s cílem spojit různé milice bojující proti Islámskému státu do jedné skupiny, která by měla širší základ a nemohla být kritizována, že upřednostňuje Kurdy a jejich zájmy, a taky by měla jasnou velitelskou strukturu. Součástí SDF se staly arabské, jezídské, asyrské, a dokonce i turkické oddíly. Kromě YPG představovali významnou roli členové vojenské milice arabského kmene Šammar Al-Sanadid a skupina Liwa Thuwwar al-Raqqa tvořená bojovníky vyhnanými islamisty z Rakky. Asyřany zastupovala jejich vojenská rada SMC. Hlavním velitelem SDF je generál Mazlum Kobání, mluvčím Kino Gabriel.